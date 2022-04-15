Липецк, 15 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализирован 31 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

15 апреля выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом – на 9 меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 147 тыс. 873 случая заражения.

За весь период наблюдения 142 тыс. 223 человека выписаны после курса лечения, в том числе 468 – за последние сутки.

За весь период скончались 3633 человека. Подтверждено пять новых летальных случаев.