Донецк, 15 апреля 2022, 12:52 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град». Об этом 15 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате украинских ударов по городу Ясиноватая серьёзные повреждения получил Ясиноватовский машиностроительный завод.
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