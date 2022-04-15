Доха, 15 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани позвонил руководству двух крупнейших политических сил на территории Палестины. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба эмира.

Kremlin.ru Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани

Отмечается, что эмир Катара провёл телефонные переговоры с главой Палестинской Автономии Махмудом Аббасом и лидером организации ХАМАС Исмаилом Ханией.

Согласно официальному заявлению, главной темой переговоров стала ситуация в Палестине и арабо-израильский конфликт.

«Его Высочество подтвердил во время двух телефонных разговоров твердую позицию государства Катар в поддержку дела Палестины и законных прав палестинского народа, главным из которых является право создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — сообщила пресс-служба эмира Катара.