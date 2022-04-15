Сеул, , 12:52 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин покинет Голубой дом 9 мая, за день до того, как его преемник Юн Сок Ёль вступит в должность, а 10 мая — примет участие в церемонии инаугурации нового президента. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря президента Пак Кён Ми.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что решение покинуть Голубой дом накануне инаугурации Юн Сок Ёля соответствует плану избранного главы государства по открытию президентского комплекса для публики.

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Как сообщало ИА REGNUM, Мун Чжэ Ин и первая леди страны Ким Чжон Сук получат четвертую дозу вакцины от COVID-19 25 апреля.

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