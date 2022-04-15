Москва, 15 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Постепенно растущее недоверие к американской валюте в целом повышает роль национальных валют отдельных стран в региональных расчетах и в перспективе ведет к реальной многополярности финансового мира. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты.

ИА REGNUM Доллар

«Российский рубль так и не успел до 2014 года войти в список валют, торгуемых в CLS (крупнейшая платежная система, обслуживающая конверсионные сделки), поэтому официально он не был включен в число свободно конвертируемых валют (СКВ), — сказала Белянчикова. — Резкое ужесточение санкций вынудило правительство страны и Банк России ввести целый ряд мер, ограничивающих операции как с иностранной валютой, так и с российским рублем. Так, был введен порядок, не позволяющий или количественно ограничивающий снятие наличной иностранной валюты. Нерезидентам перекрыты возможности по продаже бумаг и конвертации рублевых доходов, после долгого перерыва экспортерам предписали вернуться к обязательной продаже валютной выручки, причем сразу ее львиной доли – 80%».

Разумеется, как пояснила экономист, все эти валютные ограничения лишили рубль статуса конвертируемой валюты.

«Ограниченно конвертируемые валюты уступают СКВ в части их применения для осуществления международных расчетов и в качестве резервных: при законодательном ограничении ввоза или вывоза таких валют использующие их страны могут столкнуться с определенными трудностями, – объяснила экономист. — Если валюта не имеет статуса СКВ, то это во многих случаях означает, что при ее обмене на другие ограниченно конвертируемые валюты приходится использовать тот же доллар в качестве промежуточного звена. Это увеличивает стоимость валютно-обменных операций и зачастую делает обслуживаемую внешнеторговую или международную кредитную сделку невыгодной. Поэтому такие валюты не очень широко используются на международном рынке и чисто по экономическим соображениям».

Вместе с тем, по словам Белянчиковой, если две страны заинтересованы в развитии внешнеэкономических связей, они вполне могут осуществлять между собой расчеты в национальных валютах, даже если последние не относятся к СКВ. Главное, чтобы эти связи оказались широкими и многопрофильными, а полученная за какой-то товар национальная валюта была востребована. Например, на бразильские реалы российская корпорация могла купить номинированные в реалах ценные бумаги или потратить их на приобретение других необходимых товаров.

«Впрочем, если какая-то страна продает на международном рынке уникальный или просто необходимый странам-контрагентам товар и при этом требует оплаты в своей национальной валюте, такое требование может быть выполнено, если нет иного выхода, – уточнила экономист. — Можно предположить, что за счет подобных двусторонних соглашений с отдельными странами роль российского рубля несколько вырастет. Этому же будет способствовать постепенно растущее недоверие к доллару, что в целом повышает роль национальных валют отдельных стран в региональных расчетах и в перспективе ведет к реальной многополярности финансового мира».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что экономика РФ со свободно конвертируемым рублем стала устойчивым финансовым донором стран коллективного Запада.