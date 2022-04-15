Москва, 15 апреля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Российский рэпер Mayot (Артём Никитин) опубликовал новый трек «Прощай». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 15 апреля.

Скриншот YouTube Mayot

Композиция посвящена переживаниям музыканта из-за недавнего расставания со своей возлюбленной. «Писал давно, но он оказался пророческим», — прокомментировал выход трека рэпер.

Напомним, что в начале апреля 2022 года стало известно о расставании Mayot и его девушки Ирины. Пара состояла в отношениях чуть менее года.