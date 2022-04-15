Красноярск, , 12:51 — REGNUM Жертвами COVID-19 в Красноярском крае за прошедшие сутки стали восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались уже 10 698 ковид-пациентов.

В регионе на сегодняшний день выявлено 362 257 носителей коронавируса (+141 за сутки), выздоровели 348 206 человек (+225). За сутки госпитализированы 66 заболевших (14 апреля – 73).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в регионе выявили 134 носителя коронавируса, выздоровели 150 человек, скончались шесть ковид-пациентов.

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