Москва, 15 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Министерство спорта РФ создало аналог легкоатлетических соревнований Бриллиантовой лиги. Об этом 15 апреля сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

«Создан аналог Бриллиантовой лиги из 16 этапов, включая финал соревнования», — сказал Матыцин.

Соревнования будут проходить с мая по август в восьми регионах. В них примут участие около тысячи спортсменов.

Он добавил, что далее такой формат будет применяться не только в легкой атлетике. В частности, будут созданы Гран-при по фигурному катанию и аналогичные соревнования в борьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский заявил, что в России будет создан аналог легкоатлетической Бриллиантовой лиги.