В России создан аналог легкоатлетической Бриллиантовой лиги
Москва, 15 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Министерство спорта РФ создало аналог легкоатлетических соревнований Бриллиантовой лиги. Об этом 15 апреля сообщил министр спорта России Олег Матыцин.
«Создан аналог Бриллиантовой лиги из 16 этапов, включая финал соревнования», — сказал Матыцин.
Соревнования будут проходить с мая по август в восьми регионах. В них примут участие около тысячи спортсменов.
Он добавил, что далее такой формат будет применяться не только в легкой атлетике. В частности, будут созданы Гран-при по фигурному катанию и аналогичные соревнования в борьбе.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский заявил, что в России будет создан аналог легкоатлетической Бриллиантовой лиги.