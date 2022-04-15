Стокгольм, , 18:15 — REGNUM В соответствии с поручением ЕС Швеция поможет Украине и прилегающим к ней странам с организацией мест временного размещения. Об этом 14 апреля на пресс-конференции сообщил министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон, передает новостная служба TT.

Стокгольм. Швеция

Морган Йоханссон «Гуманитарная ситуация в Украине крайне тяжелая, причем не только в Украине, но и в странах, к ней прилегающих».

Поручение от ЕС означает, что шведское Агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB) закупит 20 тысяч коек, которые будут размещены в четырех тысячх палатках.

Планируется, что программа по созданию мест временного размещения будет действовать в течение шести месяцев. «Цель состоит в том, чтобы создать первые временные центры уже в течение нескольких недель», — сказал глава операционного отдела MSB Роберт Валлен.

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