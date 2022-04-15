Пекин, 15 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Вашингтону следует прекратить пытаться испортить отношения Китая и России из-за ситуации на Украине. Об этом 15 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

Как отметил китайский дипломат, властям США не нужно выступать с заявлениями об американо-китайском соперничестве.

«Вашингтон постоянно распространяет ложную информацию на фоне кризисной ситуации на Украине, пытаясь во многом очернить облик Китая, внести раскол в отношения КНР и России», — сказал Чжао Лицзянь.

Также официальный представитель МИД Китая отметил, что целью Соединенных Штатов в этом случае является добиться противоречий для использования их в своих интересах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти Соединенных Штатов должны прекратить все официальные контакты с Тайванем.