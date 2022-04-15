Москва, , 12:49 — REGNUM Лекарственные препараты против сезонной аллергии имеются в достаточном количестве, сообщили 15 апреля в пресс-службе Минздрава России.

«Все препараты, которые используются для купирования симптомов сезонной аллергии, включая антилейкотриеновые, а также топические кортикостероиды в виде спреев и капель, имеются в достаточном количестве в аптечных организациях и на складах», — заявили в Минздраве.

Отмечается, что лекарственные средства в достаточных объёмах имеются и в аптеках, и на складах.