Таллин, , 12:49 — REGNUM

Пасха 2021

В Страстную пятницу, 15 апреля, в Эстонии после двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений вновь состоится крестный ход. Об этом сообщило издание «Северное побережье» со ссылкой на представителя Эстонского совета церквей.

В Эстонии зарегистрировано десять религиозных конфессий, пасхальные торжества 15–17 апреля 2022 года празднуют католики, лютеране и протестанты.

Представитель Эстонского совета церквей Артур Пыльд рассказал, что в больших городах страны крестный ход обычно идет от церкви к церкви, но в Йыхви (северо-восток страны) верующие люди соберутся на центральной площади и, прочитав молитву о мире и благополучии всех людей, вместе отправятся по променаду до церкви Святого Михаила, где вновь обратятся к Богу.

Пыльд предполагает, что на площади соберется около пятидесяти человек. Волостное управление Йыхви выдало разрешение на проведение мероприятия, правоохранительные органы также поставлены в известность.

Православные христиане Эстонии будут отмечать Пасху 24 апреля, крестный ход у них традиционно совершается вокруг церкви.