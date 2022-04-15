Ульяновск, 15 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число жертв коронавируса, при этом ежедневно вылечиваются от ковида сотни человек. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 15 апреля, от ковида в Ульяновской области скончались 4609 жителей, из них 12 и 13 апреля умерли по четыре ковидных больных, 14 апреля – три пациента. Смертность составила 2,29%.

В то же время ежедневно вылечиваются от ковида сотни пациентов. В частности, 14 апреля выздоровели и выписаны 252 человека, 13 апреля – 256, 12 апреля – 203 пациента. Всего вылечились 192 886 человек, доля выздоровевших превышает 96,22%.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 011 690 лабораторных исследований на коронавирус, по итогам тестирований подтверждён 200 461 случай заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области реализуется проект по информированию граждан старше 60 лет о профилактике и вакцинации от COVID-19. Его задача – обеспечить доступность записи на ревакцинацию людей, не имеющих возможность оставить заявку онлайн, а также напомнить о сроках ревакцинации.