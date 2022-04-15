Улан-Удэ, 15 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Бурятии с начала года снизились цены на бензин и газовое моторное топливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли республики.

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Так, бензин марки Аи-98 подешевел на 0,29 рубля за литр или 0,4%, газомоторное топливо — на 5,10 рубля за литр или на 14,7%.

«Также отмечается небольшое снижение цены по сравнению с прошлой неделей на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо», — добавили в ведомстве.