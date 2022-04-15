Грозный, , 12:47 — REGNUM В Донбасс из Чечни прибыли шесть большегрузов в продуктами первой необходимости. Очередную благотворительную акцию для районов, очищенных от бандеровцев, организовал Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова (РОФ) по решению его президента Аймани Кадыровой, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

КамАЗ Kamaz.ru

«Населению Донбасса для облегчения трудного положения передано шесть большегрузных КамАЗов с продуктами первой необходимости. <…> Ни на один день РОФ не прекращает оказывать помощь мирному населению Донбасса. Он существенно облегчает трудное положение местных жителей, которые провели в подвалах несколько недель без еды и воды, спасаясь от непрекращающихся обстрелов и бомбёжек террористами из нацистских батальонов и ВСУ», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, грузовики доставили в Донбасс овощи, крупы, подсолнечное масло, хлеб, колбасные изделия, воду, чай, молоко и сладости, а также медикаменты. После разгрузки все шесть единиц бронированного спецтранспорта были переданы помощнику главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинову. Он будет перераспределен между подразделениями чеченских бойцов.

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