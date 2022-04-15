Краснодар, 15 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Кубанская митрополия отправила груз с гуманитарной помощью для Донбасса. Как сообщили в пресс-службе митрополии, помощь беженцам в храмах будет продолжена.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины

В гуманитарный груз вошла, в частности, церковная утварь для совершения Пасхальных служб в православных храмах Донбасса, уточняет ТАСС.

По данным пресс-службы митрополии, сбор помощи для Донецка вёлся с 1 по 10 апреля во всех храмах. Помощь беженцам в храмах Екатеринодарской епархии будет продолжена в Вербное воскресенье и в пасхальные дни.

Согласно сводке, размещённой на сайте Московского патриархата, ранее около девяти тонн гуманитарной помощи направила Новороссийская епархия, ещё восемь тонн помощи для беженцев собрала Аравийская епархия.