Вашингтон, 15 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Международная организация ACLED сообщает в новом отчёте, что насилие в отношении гражданских лиц в Афганистане обострилось после того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял на себя управление страной, при этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «неизвестные» вооружённые группы сыграли свою роль. По данным организации, большинство этих актов насилия совершили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Насилие

ACLED (Armed Conflict Location & Event Dataset) — платформа для сбора информации о кризисных ситуациях. Она собирает данные в режиме реального времени о местах, датах, действующих лицах, смертях, типах политического насилия и протестных акциях по всему миру.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждали, что после прихода к власти они «обеспечили» общественную безопасность в стране, в отчёте говорится, что радикалы и вооружённые группировки допускают насилие по отношению к гражданскими лицам. Это включает в себя убийства из мести, репрессии против политических и гражданских сил, похищения людей, захват собственности и грабёж.

По данным организации, «гражданские лица подвергались насилию из-за своей профессии, этнической и религиозной принадлежности». Преследованию и притеснениям больше, чем кто-либо, подвергаются бывшие правительственные чиновники и солдаты.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергли недавнее сообщение в New York Times о преднамеренных убийствах бывших солдат и чиновников и настаивают на том, что служащие предыдущего правительства подлежат амнистии. Однако в отчёте ACLED говорится, что не только бывшие солдаты, но и члены их семей подвергались преследованиям и убийствам.

Согласно отчёту, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также применяли насилие в отношении сторонников прежнего правительства среди различных племён и кланов и грабили их, забирая имущество.

Организация утверждает, что насилие применялось также в отношении журналистов и участниц протестов. Журналисты подвергались преследованию и цензуре за освещение протестов женщин против дискриминационных ограничений и правил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В отчёте упоминается разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сыгравшая важную роль в подавлении протестов и аресте их участниц в Кабуле и Мазари-Шарифе.

Применение насилия в Афганистане не ограничивается «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в докладе также упоминаются «неустановленные вооружённые группы», которые совершают нападения, похищения и убийства мирных жителей. Из-за реакции общественности эти группы предпочитают не идентифицировать себя и действуют против обычных людей.