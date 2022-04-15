Ростов-на-Дону, , 12:46 — REGNUM Жильцы аварийного дома в переулке Кривошлыковском в Ростове-на-Дону вновь обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку использования средств, выделенных на расселение жильцов.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Люди указывают на нецелевое использование 240 млн рублей, выделенных из резервного фонда Ростова-на-Дону на расселение аварийного дома, пишет телеграм-канал «Левбердон». Руководство администрации жильцы требуют привлечь «к ответственности, с возмещением ущерба, причинённого бюджету города».

ИА REGNUM напоминает, что жильцы аварийного дома ранее попросили президента РФ Владимира Путина о помощи разобраться в непростой ситуации, в которой они оказались. Так, в доме из-за его состоянии в январе 2022 года был объявлен режим ЧС. С 1 февраля городские власти начали эвакуацию жильцов в отдалённый микрорайон Суворовский. Однако часть семей выступает категорически против переезда, так как люди уверены в том, что дом подлежит ремонту.

1 апреля стало известно, что жильцам аварийного дома начали перечислять выплаты. По информации городской администрации, собственники 26 квартир согласились с размером выкупной стоимости. С 15 собственниками уже заключены соглашения. Несколько хозяев помещений уже получили средства.

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