Москва, , 12:46 — REGNUM Московский инновационный кластер готов оказать поддержку технологическим компаниям. Об этом 15 апреля написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Город оплатит расходы участников МИК на патентование за рубежом для защиты отечественных изобретений на международном рынке. За поддержкой могут обратиться малые и средние предприятия столицы, научные организации и вузы», — написал Собянин.

Благодаря таким мерам поддержки, компании смогут покрыть до 70% расходов на одно преступление, но не более 2 млн рублей. Также инновационным компаниям Москвы доступен грант до 100 млн рублей на развитие импортозамещающих производств.

«Имеется в виду ключевая продукция, необходимая городу для стабилизации экономики в условиях санкционного давления. К участию в конкурсе приглашаются компании, зарегистрированные в качестве юридического лица или ИП не менее года. Победители конкурса грантов могут компенсировать до 50% расходов за три года — начиная с 1 января 2022 года. Для ускоренного развития проекта предусмотрен аванс в размере 25% от суммы гранта», — отметил мэр столицы.

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