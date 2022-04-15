Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Проект первичных противоаварийных работ в сгоревшем в апреле 2021 года АО «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге представят в мае 2022 года, сообщили 15 апреля в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП).

Пожар на «Невской Мануфактуре» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 12 апреля 2021 года в историческом промышленном здании на Октябрьской набережной, 50, произошёл пожар на площади 10 тыс. кв. метров. В ходе него рухнули внутренние перегородки и кровля исторической постройки. Во время тушения огня погиб один пожарный, трое его коллег пострадали. Полностью потушить пожар удалось только 16 апреля. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.

Вместе с тем городские власти намерены восстановить объект культурного наследия регионального значения. Для этого при КГИОП была создана рабочая группа с привлечением ведущих экспертов в области промышленной архитектуры, реставраторов и технологов.

Эксперты обследовали здание и установили, что оно находится в неудовлетворительном состоянии: обрушена кровля, межэтажные перекрытия, частично — лицевой фасад западного корпуса. К настоящему времени на объекте завершены натурные обследования, проведено лазерное сканирование и обмеры, выполнена 3D модель для последующего проектирования.

«По графику к концу мая должен быть разработан проект первоочередных противоаварийных работ», — отметили в КГИОП.

Прежде чем приступать к разбору завалов эксперты приняли решение установить контрфорс из металлических ферм, чтобы избежать повреждения исторической кирпичной кладки. В комитете заметили, что при строительстве мануфактуры использовались кирпичи различных заводов, но преобладают кирпичи с клеймом «П. Беляева».

«Сохранившиеся элементы памятника должны быть максимально использованы при проведении работ по его сохранению», — указали в КГИОП.

В планах у собственников здания после реставрации разместить на первых этажах комплекса коммерческие помещения, в том числе торговые и общественные пространства с воссозданием интерьеров промышленной архитектуры XIX века. На верхних этажах, как и планировалось ранее, будут жилые помещения.

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