София, 15 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Болгарии вступил в силу запрет на рыбную ловлю на реке Дунай и других внутренних водах страны, расположенных ниже 500 метров над уровнем моря. Об этом 15 апреля сообщает БНР.

Болгария

Согласно официальной информации, нововведение призвано сохранить соответствующие ресурсы в период нереста. За нарушение указанного запрета предусмотрены крупные штрафы, и даже условное тюремное заключение.

Открытие рыболовного сезона в регионе запланировано на 1 июня нынешнего года.