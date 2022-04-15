Эль-Камышлы, Сирия, 15 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Отряды курдского ополчения «Касд» совершили серию нападений на правительственные учреждения в провинции Хасака на севере Сирии. Об этом 15 апреля сообщает Al-Araby-al-Jadid.

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По данным журналистов, ополченцами были захвачены здания Финансового управления, Союза учителей, Сирийского зернового фонда и государственной энергетической компании.

Отмечается, что спустя несколько часов ополченцы покинули ряд зданий. При этом под их контролем остаются несколько полицейских участков, а также офис управления государственной безопасности.

Здания были захвачены в рамках противостояния между властями Сирии и курдской администрацией за обладание городами Хасака и Камышлы.