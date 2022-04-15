Салехард, 15 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Реализация проекта — вопрос решенный

КП-Ямал/Марина Иванова. Северный широтный ход

Караванная дорога, проложенная еще во II веке до н. э. и связавшая Азию и Европу, — Великий шелковый путь, легендарный и столь необходимый. Как оказалось, в XXI веке подобная транспортная артерия не менее актуальна, и этой новой торговой магистралью может и должен стать Северный морской путь, неотъемлемой инфраструктурной частью которого является Северный широтный ход.

Достойная альтернатива

13 тысяч морских миль — такова протяженность традиционного морского маршрута через Суэцкий канал, по которому сегодня осуществляется транспортировка грузов из Европы в Азию и обратно. Путешествие долгое и утомительное, а из-за многочисленных пошлин и сборов еще и дорогое.

Выгодно отличается использование Северного морского пути, длина которого гораздо меньше — всего 5,8 тыс. миль. Учитывая, что большая часть Севморпути проходит в территориальных арктических водах России, легко сделать вывод о его стратегическом значении, что приобрело еще большее значение в условиях нынешних санкций. Для нашей страны это автономная и безопасная транспортная артерия, движению по которой не сможет воспрепятствовать ни одно государство.

Предполагается, что полноценно эта новая дорога между востоком и западом начнет функционировать с запуском Северного широтного хода — протяженной железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе. Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию Арктической зоны, на котором поручил начать активное строительство СШХ уже в этом году, отметив его ключевую роль.

Что возить?

Огромный потенциал Северного морского пути и Северного широтного хода — в транспортировке полезных ископаемых, в частности, углеводородов и угля. Как утверждают эксперты Международного энергетического агентства, вплоть до 2040 года спрос на энергию будет расти, причем ежегодный прирост составит значительные 1,3 процента. Природный газ, добавляют специалисты, станет наиболее востребованным энергоресурсом.

«Черное золото» клиенты также будут покупать. В этой связи стоит привести несколько показателей. При стоимости 80-90 долларов за баррель добыча нефти на арктическом шельфе традиционно считается рентабельной, сейчас цена превышает 100 долларов за баррель. Естественно, в случае запуска СШХ работа нефтяников будет еще выгоднее. Привлекательности арктического шельфа России, где нефть схожа по составу с сортом Brent, способствует сокращение объемов добычи на старых месторождениях на Урале, в Западной и Восточной Сибири.

Неизменными потребителями российских природных богатств останутся Индия и Китай, которых снижение воздействия на экологию волнует в гораздо меньшей степени, чем дефицит энергии и промышленный рост — в этом их отличие от европейских держав. Традиционные источники энергии используются, к примеру, практически на всех производствах Поднебесной. Вряд ли расчетливые китайцы захотят вкладывать огромные средства в переоборудование заводов под альтернативные источники, а значит, спрос на углеводороды и уголь со стороны китайских потребителей сохранится на том же уровне.

То же можно сказать и об Индии с ее колоссальной численностью населения, которому требуются гигантские объемы электроэнергии. По мнению экспертов, нефть и газ, конденсат и уголь — все то, что может и что поставляет Россия — будут востребованы в азиатских странах как минимум до 2030 года. Гарантировать эти поставки сможет строительство СШХ и запуск полномасштабного трафика по Севморпути.

Кому выгодно?

Северный широтный ход — проект, который имеет общефедеральное значение, пользу от него в том или ином виде ощутят все регионы. Участники проекта подсчитали, что использование СШХ увеличит национальный ВВП на 7-9 процентов, а это около 70-90 миллиардов рублей.

В то же время максимальный положительный эффект, как ожидается, получит Ямало-Ненецкий автономный округ, недра которого скрывают 80 процентов от общего объема разведанных запасов природного газа России, что составляет порядка 20 процентов от мировых запасов. Салехард, столица Ямала, с запуском СШХ станет одним из крупнейших логистических центров в планетарном масштабе.

Сами северяне ждут ввода в эксплуатацию моста через Обь и моста через реку Надым, что избавит жителей и гостей округа от проблем, связанных с осенней и весенней распутицей. Более того, стабильность поставок различных товаров неизбежно приведет к снижению цен и увеличению ассортимента в местных магазинах. Соединение Северной и Свердловской железных дорог посредством моста через Обь позволит увеличить загрузку Северной железной дороги на 9,5 млн тонн — такие данные представили власти Коми. Для этого региона строительство СШХ означает улучшение ситуации на рынке труда, появление порядка тысячи новых рабочих мест.

Нужен Северный широтный ход и Красноярскому краю, где уже подсчитывают потенциальные доходы вследствие увеличения добычи угля на Таймыре. Кроме того, позитивные перемены могут коснуться других регионов. Так, в частности, потребуется строительство или модернизация портов на протяжении Севморпути, а также сооружение судов арктического класса и ледоколов-атомоходов. Кстати, реализацией этой задачи уже заняты дальневосточная судоверфь «Звезда» и «Объединенная судостроительная корпорация», предприятия которой находятся в 11 регионах страны.

Таким образом, большая промышленная стройка, без сомнения, пойдет на пользу национальной экономике. При этом она гораздо выгоднее жилищного строительства, которое всегда сопровождают дополнительные расходы на социальную инфраструктуру: детские сады, школы, поликлиники… Развитие жилищного фонда необходимо, однако также нужны и проекты, которые принесут гарантированный доход.

«Северный широтный ход — та часть Северного морского пути, которая превращает транспортную артерию в новую конструкцию мировой инфраструктуры, — уверен политолог Марат Баширов. — Помимо этого, проект имеет серьезный синергетический эффект не только для Ямала, но и для целого ряда регионов и всей России. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов проявил себя как дальновидный стратег и эффективный лоббист, добившись реализации проекта».

Екатерина Вяльцева