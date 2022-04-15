Ярославль, 15 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Товарооборот Ярославской области с Белоруссией увеличился в 2021 году на 30% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

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Всего в прошлом году товарооборот составил 204,6 млн долларов. Экспорт региона в республику превысил 158 млн долларов. В основном область поставляет в Белоруссию машиностроительную и химическую продукцию и нефтепродукты.

Импорт белорусских товаров в Ярославскую область составил 46,2 млн долларов. Преимущественно это поставки продукции машиностроения и сельскохозяйственной техники.

Регион намерен развивать сотрудничество в условиях санкций. Эти вопросы обсуждались на заседании совместной рабочей группы, в котором приняли участие заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик, представители органов власти Ярославской области, бизнеса, деловых организаций.