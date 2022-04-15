15 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 13:28 — REGNUM Заявление президента Колумбии Ивана Дуке о том, что его страна готова увеличить добычу угля и углеводородов для замены российских энергоресурсов на рынках западных стран, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 15 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прямые поставки наркотиков киевскому режиму тоже будет осуществлять Колумбия? Зеленский без дури, наверное, долго не протянет», — подозревает Михаил Б.

Многие пользователи не могли пройти мимо того, чем на самом деле славится Колумбия.

«Колумбия всю свою жизнь славилась своими энергоресурсами. Такие там энергоресурсы, что люди в клубах до самого утра готовы колбаситься», — шутит Сеня Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что поставки углеводородов из Колумбии ни коим образом не смогут заменить то, что предоставляла Западу Россия.

«Втридорога — всегда, пожалуйста! Этот неудобный момент Дуке, видимо, решил опустить», — пишет Станислав З.

Иван Дуке Маркес presidencia.gov.co

«Где Колумбия и где ЕС! Так близко! Офигеть. Интересно, если всё так радужно, то почему ЕС и Америка всё это время покупали энергоресурсы в России? Очевидно, что из Колумбии будет золотая нефть, особенно для Европы», — считает Mila S.

Часть людей полагает, что Колумбия даже в ближайшей перспективе не сможет выйти на значительные объемы поставок углеводородов, не говоря уже о том, чтобы перекрыть те потребности, которые возникли у западных стран с прекращением импорта из России.

«Углеводороды из Колумбии? С такими темпами температуру европейцам в своих домах пора опускать до 15 градусов. Это уже не рекомендация, а приговор», — поделился своим мнением Иван К.

«Сколько там долей процента от поставок российских энергоресурсов Колумбия собралась возместить ЕС? Ну серьёзно, вы посмотрите на глобус и осознайте, что одна Колумбия не в силах будет работать на весь Запад», — уверен Александр Д.

Ряд пользователей указывает на то, что Америка и Европа как раньше не смотрели в сторону Колумбии, так и в будущем этого делать не будут.

«Если было бы это выгодно, так покупали бы в Колумбии раньше. Особенно, учитывая дикую ненависть к России в последнее время. Штаты и другие западные «партнёры» давно бы перешли на колумбийский энергоресурс, но не сделали этого до сих пор. Так что это всё чепуха. Покрыть весь объём не получится», — убеждён Бислан Д.

Судно с углем

Нашлись и те, кто отмечают, что топка углём противоречит той зелёной повестке, которая установилась в европейских странах.

«Представляю себе небо Германии, закопчённое после топки углём! Зеленые будут протестовать. Или не будут? Просто они так сильно ругали якобы грязный российский газ, что уже, видимо, готовы топиться демократическим углём из Колумбии», — отметила Ольга Т.

«А где та самая зелёная повесточка, о которой всем европейцам плешь проела? Теперь готовы с другого конца планеты гнать уголь, загрязняя сначала океан, а затем и воздух? Какие же всё-таки лицемерные эти наши западные «партнёры», — заметила Анна В.

Напомним, 14 апреля президент Колумбии Иван Дуке заявил в интервью CNN о том, что его страна готова увеличить добычу угля и углеводородов для замены российских энергоресурсов на рынках западных стран. По словам главы государства, в Колумбии одни из самых больших запасов угля, которые не используются.