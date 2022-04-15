Салехард, 15 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 15 апреля за сутки госпитализировали семь человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 53 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровели за сутки 48 ямальцев. Заразился коронавирусом 37 человек — на одного меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых пять вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 15 апреля зарегистрировано 136 174 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 134 391 человек, 1039 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).