Лос-Анджелес, США, 15 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Американская модель Кайли Дженнер и её супруг, рэпер Трэвис Скотт, определились с именем для второго ребёнка. Об этом сообщил The Sun.

Скриншот с YouTube Кайли Дженнер

По данным СМИ, пара назвала сына Найтом (от англ. Knight — «рыцарь»). Полное имя ребёнка звучит как Найт Жак Уэбстер.

ИА REGNUM напоминает, что 7 февраля 2022 года Кайли Дженнер сообщила о том, что родила сына — она изначально назвала его Вульфом (от англ. Wolf — «Волк»). Однако позже рассказала, что имя ребёнку не подошло.