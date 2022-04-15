Ульяновск, 15 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть подросло количество вновь госпитализированных в ковидные стационары, но при этом снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие обновлённые сведения приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 15 апреля, в Ульяновской области всего официально выявлен 200 461 случай заражения коронавирусом, в том числе 13 апреля подтверждено 143 случая инфицирования SARS-CoV-2, 14 апреля – 139.

Число вновь госпитализированных выросло: если 13 апреля в ковид-стационары направлены 23 больных, то 14 апреля – 29.

Напомним, что в Ульяновской области вакцинацию от ковида прошли 710 тыс. жителей, ревакцинацию – свыше 124 тыс. человек.

Отметим, что в апреле 2022 года в центральную медсанчасть Ульяновска поступило новое эндоскопическое оборудование, которое позволяет выявить онкологические новообразования на ранних стадиях.