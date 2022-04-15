Киев, 15 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Мэр Парижа Анн Идальго приехала в Киев, где подписала соглашение об установлении дружеских отношений между городами.

Jacques Paquier Анн Идальго

«Встретился с мэром Парижа Анн Идальго, посетившей Киев в это сложное военное время. С моей коллегой мы подписали соглашение об установлении дружеских отношений между нашими городами – Киевом и Парижем», — написал мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.

Он добавил, что украинская столица «благодарна мэрии Парижа за всю оказанную гуманитарную помощь, как во Франции — украинцам, вынужденно ставшим переселенцами, так и за помощь Украине и ее столице».