Вашингтон, , 16:07 — REGNUM Американская актриса Сьюзан Сарандон прмиет участие в съёмках фильма «Синий Жук» от студии DC. Об этом написал портал TheWrap вечером 14 апреля.

Сьюзан Сарандон Скриншот YouTube

Как сообщается, актриса исполнит роль антагонистки Виктории Корд, ранее не появлявшейся в оригинальном комиксе. Примечательно, что изначально героиню должна была сыграть Шэрон Стоун, однако позже эту возможность решили предоставить Сарандон.

Напомним, что премьера кинокомикса «Синий Жук» намечена на 2023 год. Режиссёром ленты назначен Анхель Мануэль («Короли Шарм-Сити»).

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