Махачкала, 15 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Дагестане выявлен факт использования поддельного диплома фельдшером-лаборантом больницы в городе Хасавюрте. Женщина предоставила его при приеме на работу в 2020 году, с тех пор выполняя обязанности, не имея профессионального образования. По данному факту возбуждено уголовное дело о подделке документов, сообщили 15 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

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Как установлено, 50-летняя местная жительница, «используя поддельный диплом об окончании одного из вузов республики, в период времени с 2000 года по настоящее время работает в должности фельдшера-лаборанта в местной больнице».

Подозрение в подлинности документа о высшем образовании возникло у профильных органов. В ходе проверки установлено, что в вузе гражданка никогда не обучалась и диплом ей не выдавался, кроме того, бланк диплома с таким номером в учебную организацию не поступал.

Злоумышленница созналась, что купила поддельный диплом много лет назад у своего знакомого. Суд избрал для нее меру пресечения в виде подписки о невыезде.