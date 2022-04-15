Москва, , 12:33 — REGNUM Бумаги компании «Яндекс» на бирже чувствуют себя совсем плохо, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Котировки просели до уровней 24–25 февраля, когда весь фондовый рынок нашел дно.

Аналогично себя ведут и фьючерсы на акции компании: июньские контракты торгуются на доли процента выше текущей стоимости акций «Яндекс».

Проще говоря, инвесторы не верят в радужное будущее российского поисковика», — высказала своё мнения эксперт.

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