Копейск, Челябинская область, 15 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области участников преступной группы осудили за хищение имущества юридических лиц и граждан на общую сумму более 355 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Gorspravka09.ru Суд

Перед судом предстали четыре жителя региона. По данным следствия, они орудовали в 2012–2015 годах. Организованную преступную группу якобы создал являвшийся генеральный директор местного хлебозавода. В неё он вовлёк ряд чиновников и других лиц.

Следователи считают, что злоумышленники изготавливали заведомо подложные документы на объекты имущества и фиктивные судебные решения областного третейского суда. В последующем они представляли их в суды общей юрисдикции для получения исполнительных листов о признании права собственности на объекты недвижимости, и после этого регистрировали право собственности. Таким образом они завладели 21 объектом недвижимого имущества в Челябинской, Оренбургской и Курганской областях.

Размер ущерба превысил 355 млн рублей. Добровольно подсудимые возместили более 299 млн рублей. Суд назначил им от пяти до восьми лет колонии со штрафами от 520 тыс. до 800 тыс. рублей.