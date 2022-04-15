Элиста, , 12:32 — REGNUM Калмыкия готова противостоять ландшафтным и степным пожарам, являющимися основными рисками для степной республики с точки зрения пожарной опасности. Об этом сообщил руководитель региона Бату Хасиков в своём телеграм-канале 15 апреля.

Калмыцкая степь Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, благодаря поддержке МЧС России Калмыкии предоставлен робототехнический комплекс «Кедр», с помощью которого огнеборцы в случае пожара смогут максимально близко подобраться к очагу возгорания.

«Ведём системную работу по развитию противопожарной службы. В этом году планируем создать три подразделения в отдаленных поселках. Внимание уделяем профилактическим мероприятиям», — написал Хасиков.

В степной республике дополнительно создано шесть временных противопожарных постов, в планах — установка ещё восьми.