Париж, 15 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Размер заработной платы, которую получил генеральный директор корпорации Stellantis Карлос Таварес, вызвал волну возмущения во Франции, сообщает Le Figaro.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Президент Франции Эммануэль Макрон, назвал сумму в 19 млн евро за 2021 финансовый год «шокирующей» и «чрезмерной». Кандидат в президенты призвал к переговорам на европейском уровне по регулированию вознаграждения руководителей компаний.

«Мы должны убедить наших европейских партнеров провести реформу, которая позволит регулировать вознаграждение бизнесменов. Не ограничивая диапазон, мы должны иметь возможность установить потолок», — заявил Эммануэль Макрон, настаивая на том, что эта мера может быть принята только на уровне ЕС.

Контроль за вознаграждением боссов появился в программе Жан-Люка Меланшона, занявшего третье место по итогу первого тура президентских выборов во Франции. Кандидат хотел ограничить максимальную заработную плату до 20-кратного размера минимальной заработной платы в компании.

Марин Ле Пен, соперница Эммануэля Макрона во втором туре выборов, также отреагировала на разногласия по поводу заработной платы Карлоса Тавареса.

«Конечно, это шокирует и еще более шокирует, когда бизнес-лидеры ставят свой бизнес в затруднительное положение», — заявила Марин Ле Пен.

«Одним из способов снижения этих вознаграждений является привлечение сотрудников в качестве акционеров», — добавила глава партии «Национальное объединение».

Эммануэль Макрон, со своей стороны, хочет заставить компании, выплачивающие дивиденды акционерам, делиться прибылью со своими сотрудниками посредством распределения прибыли.

Зарплата Карлоса Тавареса в 2021 году составила 19 млн евро. При этом, годовой бонус добавит к этой цифре ещё 7,5 млн евро, а если учесть другие компенсации, то совокупно за 2021 год Таварес получил около 66 млн евро.