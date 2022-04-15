Симферополь, , 12:31 — REGNUM Река Салгир вышла из берегов, жители посёлка Гвардейское Симферопольского района Крыма 15 апреля сообщили о подтоплении дворов.

Набережная Салгира, Симферополь Fastboy

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на местных жителей, вода уже зашла во дворы жилых домов и даже в подвалы.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обильных осадков сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир вырос, по данным на 14 апреля, в четыре раза. Власти тогда предупредили о возможном подтоплении прибрежных территорий.