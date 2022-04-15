Тюмень, , 12:30 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 273 вылеченных ковидных пациентов, и 28 госпитализированных с COVID-19. Об этом 15 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

За сутки на 15 апреля коронавирус выявили у 163 тюменца. Это на трёх человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 апреля коронавирус выявили у 188 876 человек, выздоровели 181 918 пациентов, скончались 4275 (на два человека больше, чем днём ранее).

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