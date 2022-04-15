Бухарест, , 12:27 — REGNUM Специальным распоряжением министерства обороны Румынии в подразделениях военно-воздушных сил страны приостановлена эксплуатация многоцелевого истребителя МиГ-21 LanceR. Об этом 15 апреля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Как заявил на заседании ведомства в Бухаресте начальник генерального штаба МО Румынии генерал-майор Даниэл Петреску, нововведение связано с большим количеством аварий данного типа самолетов, а также многочисленными неполадками в работе их двигателей и отдельных узлов.

«Румынские ВВС будут продолжать выполнять боевую службу на самолетах F-16 при поддержке союзной авиации, дислоцированной в Румынии», — отметил он.

Предполагается, что в ближайшее время официальный Бухарест активизирует переговоры по приобретению у Норвегии 32 истребителей F-16.

Напомним, МиГ-21 LanceR является израильско-румынским многоцелевым истребителем, созданным на основе советского боевого самолета. Всего на вооружении ВВС Румынии состоит 36 указанных единиц.