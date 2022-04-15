Каракас, 15 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Правительство Венесуэлы осудило 14 апреля США за доклад Государственного департамента о правах человека, в котором политика Боливарианская Республика критиковалась без какой-либо технической строгости или достоверности. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Венесуэла

Министерство иностранных дел Венесуэлы выступило с заявлением, в котором указывалось на «серьёзные манипуляции США таким деликатным вопросом, как права человека, для продвижения политических интересов».

«Правительство США не могут волновать права народа, который оно подвергает принудительным мерам, санкциям и преступной экономической блокаде», — говорилось в документе.

В нём также сообщалось о попытках проправительственных организаций очернить достижения правительства Венесуэлы.