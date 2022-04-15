Астана, 15 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Запросов на направление военнослужащих Казахстана на Украину не поступало, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецназ Казахстана

Там прокомментировали итоги заседания военного комитета ОДКБ.

«На повестку заседания вопрос направления контингентов ОДКБ для участия в какой-либо операции не вносился», — заявили в министерстве.

Там подчеркнули, что запросы на направление казахстанских военных на Украину не поступал и не рассматривается.