Казахстан не получал запросов о направлении военных на Украину
Астана, 15 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Запросов на направление военнослужащих Казахстана на Украину не поступало, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
Спецназ Казахстана
Там прокомментировали итоги заседания военного комитета ОДКБ.
«На повестку заседания вопрос направления контингентов ОДКБ для участия в какой-либо операции не вносился», — заявили в министерстве.
Там подчеркнули, что запросы на направление казахстанских военных на Украину не поступал и не рассматривается.