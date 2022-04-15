Лашкаргах, Афганистан, , 12:24 — REGNUM В афганской провинции Гильменд в многодетной семье пятеро детей недоедают. Местный медицинский работник сообщил газете «8 Собх», что бедность в провинции достигла своего пика.

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Согласно источнику, пятеро детей одной семьи в Гильменде страдают от тяжёлого недоедания.

Собеседник добавляет, что эта семья до сих пор не получила никакой помощи, а отец этих голодающих детей обратился за помощью в благотворительные организации.

В то время как в систему здравоохранения страны поступает много помощи, люди в большинстве провинций борются с нищетой и голодом.