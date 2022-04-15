Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:27 — REGNUM Глава Переславля-Залесского Ирина Строкинова Ярославской области подала в отставку. Об этом она сообщила в личном телеграм-канале.

Ирина Строкинова Администрация Переславля

«Приняла предложение главы региона Михаила Евраева занять должность помощника губернатора. В связи с этим написала заявление о снятии с меня полномочий главы города Переславля-Залесского. Городская дума рассмотрит его на ближайшем заседании. Благодарю Михаила Яковлевича за оказанное доверие!», — сообщила чиновница.

С 15 марта Строкинова уходит в отпуск. На это время исполнять обязанности главы города будет её первый заместитель Яков Седов.