Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Глава Переславля-Залесского Ярославской области Ирина Строкинова подала в отставку. Об этом она сообщила в личном телеграм-канале.

Администрация Переславля Ирина Строкинова

«Приняла предложение главы региона Михаила Евраева занять должность помощника губернатора. В связи с этим написала заявление о снятии с меня полномочий главы города Переславля-Залесского. Городская дума рассмотрит его на ближайшем заседании. Благодарю Михаила Яковлевича за оказанное доверие!» — сообщила чиновница.

С 15 марта Строкинова уходит в отпуск. На это время исполнять обязанности главы города будет её первый заместитель Яков Седов.