Магнитогорск, Челябинская область, 15 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области отдан под суд глава управления государственного строительства надзора регионального минстроя. Ему вменяют получение взятки, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, преступление было совершено 20 июля. Якобы сотрудник получил через посредника взятку от одного бизнесмена в виде скидки на сумму 387 810 рублей на автомобиль.

Взамен от чиновника ждали выдачи заключения о соответствии объекта возведённого в Челябинске объекта незавершенного строительства, требованиям проектной документации. Теперь его ждёт суд.