Ханты-Мансийск, , 12:22 — REGNUM В Югре за сутки на 15 апреля госпитализировали 30 больных с COVID-19, 130 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 89 новых случая заражения коронавирусом, на 11 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 15 апреля являются Сургут — 19.

С начала пандемии в Югре к 15 апреля насчитывается 208 420 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 204 779 пациентов, 2533 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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