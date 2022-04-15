Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM В Екатеринбурге прошла встреча сотрудников компании «Сима-Ленд» с воспитанниками Донецкого училища Олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Встреча была организована при поддержке «депутата новой волны» Жанны Рябцевой («Единая Россия»). В рамках визита ребята получили сувениры от представителей различных отделов Сима-Ленда. Кроме того, компания предоставила детям спортивные костюмы, кроссовки, футболки и другую одежду. На Урал дети приехали месяц назад, еще в минусовые температуры, сегодня юные спортсмены столкнулись с проблемой нехватки вещей. Благодаря местным бизнесменам эта проблема была решена.

«Дети приехали к нам вообще на две недели. Их вывозили тяжело, под обстрелами, а сейчас они не могут вернуться, потому что там опять стреляют. Для того, чтобы сохранить жизни детей принято решение, что они еще поживут в Свердловской области», — сказала депутат Госдумы Жанна Рябцева.

Чтобы ребята могли отвлечься от страшных мыслей в регионе для них приготовили обширную образовательную и культурно-развлекательную программу. Дети уже были в цирке, музеях, зоопарке. В организации досуга для ребят принимают участие местные бизнесмены, политики и общественники.

Всего из ДНР приехали 34 спортсмена — боксеры, футболисты и волейболистки. Последние на встрече с депутатом поделились воспоминаниями о родном доме и рассказали, что сегодня происходит на Украине. У многих мобилизовали отцов.