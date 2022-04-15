Улан-Удэ, , 12:21 — REGNUM На главной площади столицы Бурятии Улан-Удэ 15 апреля проходит митинг-концерт «Zа мир без нацизма!» в поддержку российской армии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Митинг-концерт «Zа мир без нацизма!» в Улан-Удэ Правительство Бурятии

Митинг начался с минуты молчания в память о погибших в ходе специальной военной операции на Украине. По словам главы региона Алексея Цыденова, российским военным в настоящее время нужна поддержка, внимание и сплочённость.

«Наша вера в правое дело, в победу помогает нашим ребятам. И маленькие победы каждого складываются в большую победу всей нашей страны, России. Сегодня мы можем помочь тем, что мы будем работать каждый на своем месте», — отметил он.

Врио командующего 36-й общевойсковой армией полковник Игорь Сокол заявил, что российские солдаты выкорчевывают поднявшие голову на Украине фашизм и нацизм.

«Сегодня на этом митинге мы говорим «нет!» продвижению НАТО на Восток, нет — иностранным военным базам и биолабораториям у наших границ, мы говорим «нет!» политике западных государств, которые переписывают историю. Мы за мир без нацизма!» — подчеркнул офицер.

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