Монтевидео, 15 апреля 2022, 12:21 — REGNUM Экономика Уругвая является главной заботой населения страны. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на социологический опрос консалтинговой компании Equipos Consultores.

Флаг Уругвая
Флаг Уругвая
Alex Proimos

Такую обеспокоенность выразили 40% опрошенных жителей страны. Далее в списке беспокойств населения последовали безработица (20%) и рост цен и инфляции (19%).

По мнению бывшего заместителя министра финансов Пабло Феррери, нынешнее правое коалиционное правительство только что завершило первые два года своего пребывания у власти и больше не имеет никаких оправданий для отсрочки решения проблем, отраженных в опросе.

Он упомянул об окончании чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией коронавируса, ратификации Закона о срочном рассмотрении, а также о провале риторики властей об «ужасном наследии» предыдущих правительств левого «Широкого фронта Уругвая» или «палках в колёса» со стороны оппозиции.

«Инфляция продолжает съедать часть заработной платы, <…> и мы движемся к третьему году потери реальной стоимости заработной платы», — сказал Феррери.