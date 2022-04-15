Монтевидео, 15 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Экономика Уругвая является главной заботой населения страны. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на социологический опрос консалтинговой компании Equipos Consultores.

Alex Proimos Флаг Уругвая

Такую обеспокоенность выразили 40% опрошенных жителей страны. Далее в списке беспокойств населения последовали безработица (20%) и рост цен и инфляции (19%).

По мнению бывшего заместителя министра финансов Пабло Феррери, нынешнее правое коалиционное правительство только что завершило первые два года своего пребывания у власти и больше не имеет никаких оправданий для отсрочки решения проблем, отраженных в опросе.

Он упомянул об окончании чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией коронавируса, ратификации Закона о срочном рассмотрении, а также о провале риторики властей об «ужасном наследии» предыдущих правительств левого «Широкого фронта Уругвая» или «палках в колёса» со стороны оппозиции.

«Инфляция продолжает съедать часть заработной платы, <…> и мы движемся к третьему году потери реальной стоимости заработной платы», — сказал Феррери.