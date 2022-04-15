Сыктывкар, 15 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Коми пришла очередная партия вакцины от ковида для подростков, сообщает минздрав республики.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

«В регион завезли 500 доз. В ближайшее время препарат будет распределен и направлен в города и районы», — сообщили в министерстве.

По данным оперштаба, в республике против COVID–19 привито 462 888 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми коллективный иммунитет к ковиду снизился до 50%.